Os grupos políticos que sob influência dos irmãos Cid e Ciro Gomes escalaram a crise, subindo o tom dos ataques, com acusações até pessoais trocadas nos últimos dias. Os irmãos romperam em 2022 após Ciro intervir na escolha do PDT para nome do governo do estado. A poucos meses da eleição municipal, a disputa gerou um rompimento absoluto do governo do estado — chefiado por Elmano de Freitas (PT) e com apoio do senador Cid Gomes (PSB) — com a Prefeitura de Fortaleza — comandada por Sarto (PDT), apoiado por Ciro Gomes (PDT).