A Polícia Civil de Alagoas prendeu no último dia 20 Regivaldo da Silva Santana, o Giba, como era chamado. A detenção chamou a atenção porque ele não tinha passagem pela polícia e é um famoso escultor de obras sacras, que fez muitas peças gigantes de destaque em cidades do interior do Nordeste. Agora, ele é o único suspeito de matar quatro jovens entre 15 e 20 anos e esconder os corpos em um poço em sua propriedade, em Arapiraca (AL), onde morava. Mas a prisão chocou não apenas pelas mortes, mas também pela grande quantidade de armas e pelas duas cobras que ele mantinha em seu sítio.