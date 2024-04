A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas absolveu uma mulher sentenciada em primeira instância por prática de estupro de vulnerável das filhas, na modalidade omissão imprópria — por saber dos fatos, ter dever de proteger e não adotar providência em relação a eles. Ela havia sido condenada a 32 anos de prisão em primeira instância. A mãe foi denunciada pelo MP (Ministério Público) de Alagoas em 2023 e condenada porque não denunciou os casos após ter ciência de um abuso em 2021. À Câmara Criminal, a Defensoria Pública do Estado argumentou que a mulher sofria agressões e não procurou diretamente as autoridades por medo, já que ela também era agredida por ele com frequência.