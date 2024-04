Collor é convidado de honra no TJ-AL, às vésperas de julgamento na Corte O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi convidado especial e se sentou à mesa ao lado de autoridades, nesta tarde, durante a posse do novo desembargador do TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas), Márcio Roberto Tenório de Albuquerque. Condenado a oito anos de prisão por corrupção pelo STF, Collor foi chamado para compor a mesa e ganhou cadeira de destaque, ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP). Também estiveram presentes o governador, Paulo Dantas (MDB), e o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL). Veja o texto completo de Carlos Madeiro