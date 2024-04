Camponeses ligados a diversos movimentos sociais agrários ocuparam, na manhã de hoje, a sede do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em Alagoas. O ato é um protesto contra a nomeação de Júnior Rodrigues do Nascimento como superintendente do Incra no estado, nome indicado mais uma vez pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP).