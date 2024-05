A TV Globo fez um requerimento, e apresentou na noite de ontem, pedindo a 3ª Câmara Cível do TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas) "observe a Constituição e a lei" e faça um sorteio público para escolha do desembargador substituto do julgamento do recurso que pede o rompimento da relação comercial com a TV Gazeta, de propriedade de Fernando Collor e familiares. Nesta quinta-feira, às 9h30, está marcada a sessão de câmara que vai concluir o julgamento do recurso da emissora carioca em resposta a uma liminar concedida em dezembro de 2023 obrigando a Globo a renovar o contrato com a TV Gazeta por cinco anos.