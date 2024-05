As chuvas que estão devastando cidades do Rio Grande do Sul nos últimos dias são consequência de uma raríssima junção de fatores climáticos, que ocorrem em um período de transição entre verão e inverno, quando o estado enfrenta frente frias sofre com mais frequência. Chuva persistente já tivemos muitas vezes; estacionar frentes na região sul é relativamente comum. Mas a combinação da intensidade com a persistência é raríssima, talvez inédita.

Marcelo Seluchi, coordenador da Sala de Situação do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais)