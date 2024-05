Em 48 h, cidades do RS registram mais que triplo da média de chuva de maio Em apenas 48 horas, cidades do Rio Grande do Sul registraram um volume de chuvas que supera três vezes a média histórica de precipitação para o mês de maio inteiro. O estado decretou calamidade pública e pelo menos 13 pessoas morreram. Os dados foram coletados ao meio-dia desta quinta-feira nas estações instaladas pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), órgão do governo federal. (Veja aqui os dados atualizados). Veja o texto completo de Carlos Madeiro