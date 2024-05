Suspeição, férias, sorteio: recurso da Globo contra TV de Collor se arrasta Pela segunda vez em menos de um mês, a 3ª Câmara Cível do TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas) adiou na quinta-feira (2) o julgamento do recurso da Globo contra a TV Gazeta, pertencente ao ex-presidente Fernando Collor e sua família. Desde dezembro, a emissora carioca tenta na Justiça —sem sucesso até aqui— desligar a afiliada alagoana para dar espaço a um novo grupo, o Asa Branca, de Caruaru (PE), que já está com tudo montado à espera apenas de liberação para iniciar as transmissões. Veja o texto completo de Carlos Madeiro