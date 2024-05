Imagens de satélite capturaram nuvens onduladas no céu do Rio Grande do Sul na última sexta-feira (3), que geraram em conjunto um fenômeno meteorológico raro: as ondas de gravidade. Os dados são do Lapis (Laboratório de Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal de Alagoas). O meteorologista e pesquisador Humberto Barbosa, coordenador do Lapis, diz que as ondas de gravidade são invisíveis e ocorrem após uma "perturbação climática" na atmosfera. Segundo ele, esse fenômeno foi desencadeado por explosões atmosféricas na madrugada de sexta no extremo sul do Paraguai.