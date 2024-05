RS: Onda negacionista acusa governos de não atuar e até de impedir resgates "A PM estava impedindo resgates no domingo." "O Exército está impedindo que as pessoas ajudem." "Estavam na ponte, acionei o quartel três dias e não fizeram nada." Comentários como esses foram retirados das redes sociais e fazem parte de uma onda de discursos negacionistas na internet nos últimos dias, que alegam que o poder público não está atuando nos resgates de vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul e que até atrapalha quem tenta ajudar. Veja o texto completo de Carlos Madeiro