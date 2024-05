Fabiana, 39, e Gilberto Eidt, 47, sonharam por mais de um ano com o casamento que ocorreria no dia 30 de abril em Santa Cruz do Sul (RS). A festa para 300 convidados estava pronta, as famílias que viajaram de outros estados já estavam se preparando, até que uma inesperada tragédia ocorreu: um padrinho desapareceu em meio às chuvas fortes, levado pelo rio Pardinho. A data da celebração foi escolhida porque dia 1º de maio é aniversário de Gilberto. Os preparativos começaram no início de 2023. "Escolhemos fazer no dia 30 porque é véspera de feriado, e queria que entrasse meia-noite já comemorando a data", diz Gilberto.