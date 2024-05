Em Maceió, Lula silencia sobre afundamento, afaga Lira e vê falta de Renan A primeira visita de Lula (PT) a Maceió em seu terceiro mandado como presidente expôs o jogo político da capital alagoana, com a clara divisão entre MDB e PP/PL, mas também chamou atenção pelo silêncio do petista sobre o tema mais latente da cidade: o afundamento de solo na capital que atinge cinco bairros. Diante de uma plateia dividida, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tomou uma sonora vaia e precisou ser "socorrido" por Lula. O prefeito JHC (PL) também não foi unanimidade, mas recebeu mais aplausos do que vaias. Já o maior rival de Lira, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), sequer apareceu, evitando as vaias que também ouviria. Veja o texto completo de Carlos Madeiro