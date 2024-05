Antes de ser levado pela correnteza no rio Pardinho no último dia 30, o empresário Carlos Wolfart, 41, enviou um áudio e fez um último pedido à filha de 12 anos — a família considera uma mensagem de despedida. "Cuida da mãe também, tá?", disse. No início da manhã daquele dia, Carlos saiu do sítio onde estava hospedado, em Sinimbu (RS). Ele queria ver o nível das águas do rio, mas acabou ficando ilhado, buscou abrigo em uma árvore e acabou sendo levado pela correnteza.