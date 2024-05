Em 15 meses, país enfrenta caos climático com chuvas, calor e seca recordes A devastação gerada pelas chuvas recorde no Rio Grande do Sul foi mais um capítulo de eventos extremos que o Brasil tem enfrentado de norte a sul nos últimos 15 meses. O caos climático gerado pelo aquecimento global levou o país a bater vários recordes de extremos nesse período. As chuvas acima da média levaram a deslizamentos e inundações. O problema, porém, não foi só causado pela água em excesso: a Amazônia enfretou sua pior seca, e o Sudeste registrou temperaturas muito acima da média. Veja o texto completo de Carlos Madeiro