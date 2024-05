Um cachorro que ficou em cima de uma árvore para fugir da água foi resgatado em São Leopoldo (RS) na tarde de domingo (12) por militares do Corpo de Bombeiros do Piauí, que viajaram para o Rio Grande do Sul para ajudar nos resgates e apoio às vítimas das chuvas. Segundo o cabo Ricardo da Silva, que realizou o resgate, o cãozinho estava bastante debilitado quando foi encontrado.