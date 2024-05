O relator do processo de falência da Laginha Agroindustrial S/A, um dos maiores do país, solicitou que o caso deixe o TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas) e seja remetido pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido é do desembargador Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, presidente da 2ª Câmara Cível. O motivo alegado é que, dos 17 desembargadores da corte, 11 se declararam suspeitos e 2 estão impedidos de julgar casos — Fábio Ferrario, por ter atuado no processo ainda quando era advogado, e Klever Loureiro, que entrou com queixa-crime contra 28 advogados que atuam na defesa de credores da falência.