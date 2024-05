Desde que começaram as ações de apoio ao Rio Grande do Sul, um grupo de internautas tem deixado milhares de comentários mentindo ou atacando o Exército e as Forças Armadas. Eles chegam a afirmar que o Exército atrapalha o resgate de civis. Nem mesmo a divulgação de ações humanitárias, como doações de sangue, orações e resgates, escapam da fúria da pessoas que até hoje reclamam que o Exército não deu um golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.