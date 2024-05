'Muita gente vai cair para pobreza e extrema pobreza', diz defensor no RS Vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul que perderam documentos estão recebndo apoio da DPU (Defensoria Pública da União) para conseguir ter direito a benefícios sociais, como o Bolsa Família. Segundo o defensor público da União Rafael Alvarez, além das casas inundadas, muitas pessoas perderam seus negócios e agora precisam de um apoio estatal para ter um sustento mínimo garantido. Há cerca de 80 mil pessoas em abrigos no estado — quase 540 mil estão desalojadas. Veja o texto completo de Carlos Madeiro