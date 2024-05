O estado do Rio Grande do Sul está com 46 municípios em situação de calamidade pública e 320 em situação de emergência por causa da tragédia causada pelas chuvas. A classificação da catástrofe para decreto de anormalidade, porém, foi tema de debate após o governo estadual reduzir de 397 para 46 o número cidades de calamidade. A reclassificação foi feita após análise das informações prestadas pelos municípios.