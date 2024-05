Cidade de veraneio no RS vira abrigo de vítimas: 'Se pudesse, não voltaria' A cidade de Arroio do Sal, no litoral gaúcho, está se tornando um refúgio para pessoas que estão desabrigadas nos municípios afetados pelas chuvas. Traumatizadas, muitas famílias temem voltar para suas casas após o nível da água baixar. Segundo a gestão municipal, 1.089 pessoas informaram à prefeitura que se abrigaram na cidade até esta sexta-feira (17). A maioria vem dos municípios de Eldorado do Sul e Canoas, que foram duramente atingidos pela cheia. Dessas pessoas, 29 não conseguiram casa e estão em abrigos públicos. Veja o texto completo de Carlos Madeiro