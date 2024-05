Espécie invasora no mar brasileiro, o peixe-leão está sendo capturado em grande número no litoral do país. Segundo pesquisadores, isso quer dizer que ele já se estabeleceu no ambiente, e a prova disso é que ele já está se reproduzindo pelo menos em Fernando de Noronha, onde o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) mantém um programa de captura. A invasão da espécie exótica é considerada hoje uma das mais ameaçadoras do Atlântico e assusta pesquisadores pela velocidade com que está se espalhando, além risco que traz à fauna local, já que se alimenta de peixes e não tem um predador por aqui.