As áreas urbanas sob risco de enchentes ou de deslizamentos no Brasil somavam 4.700 km² há dois anos — é o equivalente a três vezes o território do município de São Paulo (1.500 km²). Os dados são do projeto MapBiomas, rede colaborativa de entidades e cientistas que estuda as transformações do território brasileiro. Eles reúnem informações detalhadas sobre o uso do solo de 1985 a 2022.