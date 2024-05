Empresária abre pousada para acolher famílias desabrigadas no litoral do RS Ao ver moradores de cidades arrasadas chegarem a Arroio do Sal em busca de refúgio, a empresária Magali Valim decidiu oferecer sua pousada apenas para desabrigados do Rio Grande do Sul que não tivessem onde ficar na cidade. Desde a semana passada, a Pousada Natal está com 19 pessoas de quatro famílias de Canoas, que perderam suas casas e decidiram buscar refúgio na cidade litorânea, que não foi atingida pelas cheias. Veja o texto completo de Carlos Madeiro