A Polícia Civil de Alagoas está investigando o desaparecimento de dois trabalhadores que embarcaram em um ônibus em Cascavel (PR), com destino a Maceió (AL). Eles sumiram no meio do caminho, após deixarem o terminal do Tietê, em São Paulo, na noite do último dia 8. Erinaldo Clemente da Silva e Júnior Silvino da Silva estavam sendo esperados por familiares em Maceió no dia 10 de maio, mas eles não chegaram. Os dois embarcaram em um ônibus da empresa Catedral.