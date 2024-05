Considerado um símbolo arquitetônico do Recife, o edifício Holiday está no centro de um embate judicial que pode levar o prédio histórico, com 476 apartamentos, a ser demolido no Recife. Erguido em 1962, o prédio chama atenção pelo formato curvo e está encravado no bairro nobre Boa Viagem. Entretanto, ele está interditado e desocupado por ordem judicial há cinco anos, a pedido da Prefeitura do Recife.