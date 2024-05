O comerciante Aricleo Soares Santos foi condenado nesta sexta-feira (24) a uma pena de 274 anos de prisão pelo estupro de 20 crianças e adolescentes no município de Ouro Branco, no sertão alagoano. Segundo a denúncia do MP-AL (Ministério Público de Alagoas), as vítimas tinham entre 10 e 17 anos. O órgão afirma que essa foi a maior pena aplicada no Brasil em um caso violência sexual praticada contra vítimas menores de 18 anos.