O cerrado ultrapassou a Amazônia e somou a maior área desmatada entre todos os biomas do país em 2023, segundo dados do novo RAD (Relatório Anual de Desmatamento) divulgados nesta terça-feira (28) pela rede MapBiomas. A organização — que reúne especialistas, entidades e universidades do Brasil no estudo da ocupação e uso do solo — informa que foi a primeira vez que a Amazônia não ocupa a primeira colocação nesse ranking.