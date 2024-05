O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), liberou nesta segunda-feira (27) o julgamento do recurso do processo que condenou o ex-presidente Fernando Collor a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção. A análise do embargo de declaração acontecerá em plenário virtual entre 7 e 14 de junho. O plenário virtual acolhe os votos de forma eletrônica — ou seja, o caso não será debatido em plenário físico.