TJ-AL mantém ação por injúria racial de negro contra homem branco A Câmara Criminal do TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas) decidiu por unanimidade negar o pedido de habeas corpus pedido pelo Ineg (Instituto do Negro de Alagoas) para trancar uma ação penal contra um homem negro acusado de praticar injúria racial contra um italiano branco. O acórdão da decisão foi publicado no último dia 22, mas a decisão só se tornou pública nesta terça-feira (28). O homem foi denunciado pelo MP-AL (Ministério Público de Alagoas) por injúria racial (crime equiparado agora ao racismo), e a ação penal foi aceita na Vara de Coruripe (AL) no início deste ano. Veja o texto completo de Carlos Madeiro