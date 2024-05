A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) concedeu no último dia 24 a licença de localização para a instalação da maior unidade de beneficiamento de urânio no país, planejada para ser erguida em Santa Quitéria (CE), a cerca de 220 km de Fortaleza. Agora, os estudos seguem para conferir a segurança nuclear e radiológica do empreendimento. Entretanto, o avanço de etapa aumentou o temor de moradores vizinhos do local e entidades, que lutam contra a instalação do empreendimento.