Com baixo índice de chuvas desde final de 2023, o estado de São Paulo enfrenta agora sua pior seca desde pelo menos 1982 para um segundo quadrimestre de ano, entre maio e agosto. Os dados são do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), que monitora a ocorrência de secas em todo o país. Ao todo, 60% dos municípios estão com condições de seca severa ou extrema, algo atípico para a época do ano.