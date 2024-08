Dois homens suspeitos de matar o prefeito de João Dias (RN), Marcelo Oliveira, nesta terça-feira (27), foram presos poucas horas após o duplo homicídio —o pai do prefeito, Sandi Alves de Oliveira, também foi morto. Outros dois suspeitos fugiram e são procurados pela polícia. As informações foram passadas nesta quarta-feira (18) pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que comunicou ainda dez prisões de um grupo que tentava se vingar pelas mortes, incluindo um irmão do prefeito.