A Amazônia brasileira viveu suas 24h com maior número de queimadas no ano, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Entre 21h de terça (27) e 20h59 desta quarta-feira (28), foram 2.433 focos de calor, mais de 100 por hora. As medições diárias do Inpe são feitas com base no horário GMT, ou seja, com três horas adiantadas em relação ao fuso de Brasília.