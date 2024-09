Globo cita 'censura' e aciona STF e STJ para tentar desfiliar TV de Collor A TV Globo apresentou recursos ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) contra a decisão do TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas) que obrigou a emissora carioca a manter contrato com a TV Gazeta. O sócio majoritário da TV Gazeta é o ex-presidente Fernando Collor de Mello. A defesa da Globo aponta violação de princípios constitucionais, como a liberdade de expressão, na decisão do TJ-AL. Veja o texto completo de Carlos Madeiro