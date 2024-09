A Polícia Civil do Ceará está com dois inquéritos abertos para investigar uma ação clandestina de um grupo encapuzado e com armas que expulsou na madrugada da terça-feira (10) cerca de 500 famílias pobres que ocupavam um terreno baldio particular no bairro Carlito Pamplona, na periferia de Fortaleza. A ação de retomada, sem autorização judicial ou pedido de apoio policial, foi feita pela empresa dona da área e terminou com uma mulher morta a tiros. Três integrantes desse grupo armado foram detidos, ouvidos e liberados em seguida. A Fiotex, dona do terreno, confirma a operação, mas diz que ela foi "pacífica" e apenas para "cessar a demarcação ilegal."