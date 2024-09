O Distrito Federal registra, neste mês de setembro, a maior média de focos de calor já medida pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) desde o início do Programa Queimadas, em 1998. A capital do país sofre com a fumaça por causa, principalmente, do incêndio no Parque Nacional de Brasília, que tem se espalhado desde domingo (15) e quadruplicou em apenas cinco horas. Até às 21h desta segunda-feira (16) foram 122 focos, uma média de 7,6 ao dia. Até então, o mês de setembro de 2010 é o que detém o recorde de fogo no DF, com 204 casos, mas uma média menor: 6,8 casos ao dia.