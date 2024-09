O MPF (Ministério Público Federal) no Rio Grande Norte cobrou dos governos estadual e federal ações para localização dos presos que desapareceram durante o massacre que resultou na morte de 27 detentos em 18 de janeiro de 2017 da penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta (Grande Natal). Naquele dia, presos do PCC (Primeiro Comando da Capital) do pavilhão 5 atacaram presos do pavilhão 4, da facção rival Sindicato do RN, que estavam em menor quantidade. Os presos foram decapitados ou queimados.