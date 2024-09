CV ataca candidata na terra dos Gomes, e eleição vira caso de polícia no CE A Polícia Civil do Ceará está investigando uma série de ataques da facção CV (Comando Vermelho) a atos eleitorais da candidata a prefeita Izolda Cela (PSB), apoiada pela família Gomes em Sobral (242 km de Fortaleza). Quatro pessoas já foram presas e duas estão foragidas no Rio de Janeiro. Uma das vítimas de agressão foi o marido da candidata e ex-prefeito da cidade, Veveu Arruda, que no último dia 14 foi atacado na rua durante um ato de campanha no centro de Sobral. Ele ficou ferido e procurou a polícia para denunciar o caso. Veja o texto completo de Carlos Madeiro