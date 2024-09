A PF (Polícia Federal) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (27), R$ 500 mil em espécie em Maceió (AL). O UOL apurou que o dinheiro estava com o marido de uma candidata a prefeita de Campo Alegre (AL). Ela é prima de Arthur Lira (PP), presidente da Câmara dos Deputados. O casal nega. O UOL procurou a candidata, Pauline Pereira (PP), via sua assessoria. Também falou com a defesa do marido dela, Francisco Eduardo Albuquerque.