AL: Hotel de luxo faz muro ilegal de 105 m e limita acesso à praia, diz MPF O apelo das autoridades contra um muro erguido à beira-mar por um hotel de luxo na paradisíaca praia do Marceneiro, em Passo do Camaragibe (AL), foi parar na Justiça em Alagoas. Segundo o MPF (Ministério Público Federal), o Paru Boutique Hotel construiu de forma irregular e contra um embargo, em 2021, um muro de alvenaria com 105 metros de extensão (equivalente a de um campo de futebol) que está em faixa de praia legal, ou seja, área de acesso público. Veja o texto completo de Carlos Madeiro