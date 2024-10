Os lagos e rios da Amazônia estão enfrentando um aumento preocupante na temperatura de suas águas devido à seca sem precedentes em boa parte do bioma. Os dados são de um levantamento inédito do WWF-Brasil em parceria com o Map Biomas, que analisou os 23 lagos amazônicos apontados como mais vulneráveis do bioma: todos estão com águas mais quentes que a média dos últimos cinco anos.