A Justiça Eleitoral da Paraíba substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares para a primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, e sua secretária particular, Tereza Cristina. Com isso, elas serão libertadas ainda hoje (1). A decisão foi da juíza Maria Fátima Ramalho, da 64ª Zona Eleitoral de João Pessoa, a mesma que mandou prender as duas preventivamente no sábado (29). Ela entendeu que as provas foram coletadas e que ambas são rés primárias e não oferecem risco.