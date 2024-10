Nove em cada 10 hectares desmatados na Amazônia entre 1985 e 2023 abriu lugar para pastagens. Com isso, as áreas de pasto ocupam hoje 14% do bioma, uma área equivalente ao estado de Minas Gerais. O dado consta no estudo sobre ocupação do solo divulgado nesta quinta-feira (3) da rede MapBiomas, que analisa como a Amazônia sofreu com o avanço de ações do homem nos últimos 39 anos.