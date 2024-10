O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Sergipe manteve a cassação do registro de candidatura de Danilo de Lula, que tem um relacionamento amoroso com a filha do presidente Lula. Ao julgar um recurso de Danilo de Lula, o TRE-SE decidiu nesta terça-feira (1) que o candidato cassado buscava "o rejulgamento de matéria já regularmente decidida, não sendo esta a via processual adequada". Em 23 de setembro, a corte já havia decidido pela cassação.