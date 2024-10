Mais de 30 anos após o impeachment da Presidência da República, Fernando Collor de Mello e a ex-cunhada Thereza Collor esqueceram as mágoas e participaram, juntos, de um ato de campanha eleitoral em Maceió na noite desta quinta-feira (3). Os dois estavam juntos em uma carreata do candidato Fernando Collor, que apesar do mesmo nome, é sobrinho do ex-presidente e filho do casal Pedro e Thereza Collor.