O PT já sabe, pelas últimas pesquisas, que pode esperar bons resultados, mas também fiascos de alguns candidatos nas eleições deste domingo (6) nas capitais do Nordeste —região onde o partido governa quatro estados. O partido do presidente Lula tem candidatos em cinco das nove capitais da região, mas apenas um tem chances de vitória no primeiro turno: em Teresina, Fábio Novo aparece na dianteira nas pesquisas, mas trava uma disputa próxima com o ex-prefeito Sílvio Mendes (União Brasil), que pode forçar um segundo turno.