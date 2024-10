O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (PRD), teve o menor percentual de votação de um prefeito que buscava a reeleição da história das capitais brasileiras. Ele também foi o primeiro prefeito a não conseguir se reeleger em Teresina. Na votação deste domingo, Dr. Pessoa teve apenas 10.131 votos, ou 2,2% do total válido. No segundo turno de 2020, quando foi eleito pelo MDB, ele teve 236.339 votos (62,31% do total válido). Agora, esse número caiu 95%.