O MDB, do senador Renan Calheiros, e o PP, do presidente da Câmara Arthur Lira, conquistaram 92 das 102 prefeituras de Alagoas nas eleições de domingo (6), um domínio inédito na mão de dois partidos no estado. A vitória mostra que o salto ocorreu com o MDB em relação a 2020, quando o partido já era o mais forte do estado: aumentou de 37 para 65 prefeituras. No caso do PP, o número caiu de 28 para 27.