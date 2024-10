Um desencontro de informações entre a Câmara de Vereadores de Anadia (AL) e a Justiça Eleitoral levou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a declarar um número maior de candidatos eleitos para o legislativo da pequena cidade. Quando a totalização acabou, e o resultado foi divulgado na noite do domingo (6), o TSE confirmou 11 vereadores eleitos, mas na verdade a cidade tem direito a apenas 9 por conta da sua população. Até a noite desta quarta (9), o portal de resultados do TSE ainda dava as duas como eleitas.